Die Pfarrei Knetzgau lädt alle Interessierten am heutigen Weltgebetstag um 19 Uhr zum Gottesdienst in die Pfarrkirche ein. Unter dem Thema „Zukunftsplan Hoffnung“ werden den Besuchern die religiösen Gegebenheiten in England, Wales und Nordirland nähergebracht. Statt einem Treffen danach werden kleine Tütchen mit englischem Tee und Gebäck verteilt. red