Der Fasching fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Doch so ganz wollten die Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Haßberge nicht auf Närrisches verzichten und gingen am "unsinnigen Donnerstag" trotzdem auf die Jagd nach Krawatten - diesmal eben ganz anders. Mit dem Song von Michl Müller , "Die längste Polonaise der Welt, bei der jeder einen Meter fünfzig Abstand hält", zogen Personalratsvorsitzende Heike Firsching, Ramona Hauck, Kerstin Wolf und Heike Wirsing, bewaffnet mit Scheren und aufgeklappten Zollstöcken, durch das Amt und verbreiteten gute Laune. Auch Landrat Wilhelm Schneider musste dran glauben: Ausgerüstet mit einer extra langen Krawatte wurde die "Entmachtung" mit dem nötigen Sicherheitsabstand vorgenommen. Foto: Moni Göhr/Landratsamt Haßberge