Die Ortsgruppe Ebern der BRK-Wasserwacht wählt am 28. März ihre Ortsgruppenleitung neu. Darauf weist der Pressesprecher des bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Haßberge, Michael Will, hin. Aufgrund der Pandemie-Beschränkungen findet die Wahl aber nicht wie üblich bei der Jahresversammlung statt, sondern durch Urnenwahl von 11 bis 15 Uhr im großen Lehrsaal des Rotkreuzhauses in Ebern .

Folgende Ämter sind zu besetzen: der/die Vorsitzende der Ortsgruppe, der/die stellvertretende/r Vorsitzende /r, der/die technische Leiter/in, der/die stellvertretende technische Leiter/in, der/die Jugendleiter/in, der/die stellvertretende Jugendleiter/in sowie als weitere Mitglieder der Ortsgruppenleitung der/die Kassierer/in und der/die stellvertretende Kassierer/in.

Gemäß der BRK-Satzung besitzen Mitglieder mit Vollendung des 16. Lebensjahres das aktive, mit Vollendung des 18. Lebensjahres zusätzlich das passive Wahlrecht .

Wahlvorschläge können bis zum 20. März schriftlich (oder unterschrieben vom Vorschlagenden als Datei-Anhang per E-Mail) beim Wahlvorbereitungsausschuss der Wasserwacht-Ortsgruppe Ebern eingereicht werden.Wahlvorschläge können an die Wasserwacht Ebern , Wahl 2021, Im Frauengrund 12, 96106 Ebern gesendet werden oder an wwebern@googlemail.com gemailt werden.

Gleichzeitig findet am 28. März die Wahl des/der Jugendleiters/Jugendleiterin sowie ggf. eine Stellvertretung statt. Sie werden gemäß der Wahlordnung von den Wasserwacht-Jungmitgliedern vom vollendeten zehnten bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, den Gruppenleitern sowie deren Stellvertretern und dem amtierenden Jugendleiter und dessen Stellvertretern gewählt. Vorschlagsberechtigt sind die Wahlberechtigten .

Die Verantwortlichen der Wasserwacht weisen darauf hin, dass am Wahltag im Rotkreuzhaus das ausliegende Hygienekonzept gilt und Besucher beim Betreten des Rotkreuzhauses verpflichtend eine FFP2-Maske tragen müssen. red