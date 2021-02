Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt auch die interessierten Bürger aus dem Landkreis Haßberge für den heutigen Montag, 18.30 Uhr, zu einem Online-Vortrag ein. Unter dem Titel "Geschichte(n) vom Dachboden" referiert die Volkskundlerin und Jiddistin Elisabeth Singer-Brehm M.A. aus Nabburg über Genisafunde aus fränkischen Synagogen .

In einer Genisa - oft unter den Brettern des Dachbodens einer Synagoge - wird bedrucktes oder beschriebenes Papier deponiert, bisweilen auch andere Gegenstände. Diese Depots sind deshalb Fundgruben für die Kultur- und Alltagsgeschichte der jüdischen Gemeinden. Die Referentin wird über das Wesen einer Genisa, die Wege der Auswertung und die Erkenntnisse berichten. Als langjährige Mitarbeiterin im Genisaprojekt des Jüdischen Kulturmuseums Veitshöchheim kann sie aus der unmittelbaren Arbeit in Dachböden und an den Quellen berichten. Der Vortrag ist öffentlich. Er ist kostenfrei und ohne Voranmeldung (Zugangsdaten unter chw-franken.de. red