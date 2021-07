Die Wandergruppe Eltmann startet nach einer langen Zwangspause wieder. Die erste Wanderung findet am Donnerstag, 29. Juli, statt und führt durch das Maintal nach Ebelsbach in den „Laubergarten“. Der Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Raiffeisenbank in Eltmann . Neue Wanderer sind willkommen. Fragen zur Tour beantwortet Richard Schätzlein unter der Telefonnummer 09522/80342. red