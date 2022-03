Nach der Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes im Zuge des Volksbegehrens zum Artenschutz ist es zum Schutz von Wiesenbrütern grundsätzlich verboten, Wiesen nach dem 15. März bis zur ersten Mahd zu walzen. Aufgrund der feuchten Witterung hat die Regierung von Oberfranken den Beginn des Verbots in ganz Oberfranken für dieses Jahr auf den 2. April verschoben.Danach gilt heuer in ganz Oberfranken ein Walzverbot erst nach dem 1. April. Ausgenommen von der Verschiebung des Termins sind alle Wiesenbrütergebiete im Regierungsbezirk. Dort bleibt es bei dem Verbot, Grünlandflächen nach dem 15. März zu walzen. Die Allgemeinverfügung mit Auflistung der Wiesenbrütergebiete wird in einem Sonderamtsblatt der Regierung von Oberfranken veröffentlicht und ist unter www.reg-ofr.de/amtsblatt einsehbar. red