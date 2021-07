Der Kreisverband Haßberge von Bündnis 90/Die Grünen lädt für Sonntag, 25. Juli, alle interessierten Bürger zum „Walk & Talk“ rund um das Thema „ Weinbau in der Zukunft bei uns in Unterfranken“ mit dem Landtagsabgeordneten Paul Knoblach ein. Die etwa eineinhalb Stunden dauernde Wanderung führt durch die Weinberge bei Ziegelanger und bietet die Möglichkeit zur Diskussion. Die Wanderung beginnt um 14 Uhr am Wanderparkplatz in Ziegelanger ge- genüber dem Sportheim. Am Ziel gibt es eine kleine Verpflegungsstation. Das Ende ist gegen 16.30 Uhr vorgesehen. Die Corona-Hygieneregeln müssen eingehalten werden. red