"So einen herrlichen Winter hatten wir lange nicht mehr", meint Ulrich Mergner, der Leiter des Forstbetriebs Ebrach. Der verschneite Wald lädt nach seiner Ansicht ein für Wintersport und Waldspaziergänge. Bei der Wegebenutzung wirbt der Chef des Staatswaldes für gegenseitige Rücksichtnahme. Das Waldwegenetz sei zwar vorrangig für die Holzernte konzipiert, könne aber gleichzeitig auch zur Erholung in den Wäldern genutzt werden, sagt er. Über 500 Kilometer stünden, so Mergner, im Forstbetrieb Ebrach zur Verfügung. Der Einzugsbereich des Forstbetriebs erstreckt sich im Steigerwald bis an den Main.

"Wilde Loipen"

Besonders kommen derzeit die Freunde des Skilanglaufs auf ihre Kosten. Vielerorts sind schon "wilde Loipen " entstanden. Mergner empfiehlt den Loipenspurern, den Mittelstreifen der Forstwege zu wählen. An die Fußgänger appelliert er, die Fahrspuren von Autos und Holzfuhrwerken zu benutzen. Ein solches Nebeneinander sei meist möglich. Wer ausnahmsweise durch den Wald fahren müsse, sollte die Loipen auf der Fahrbahnmitte schonen.

Seit Mitte Januar herrscht in den staatlichen Jagden Jagdruhe, wie Mergner beschreibt. Die Jäger der Staatsjagden bleiben zu Hause. Reh und Wildschweine sollen bei strengem Frost nicht beunruhigt werden, damit sie nicht unnötig Energie verlieren. Mit Waldbesuchern, die überwiegend auf den Wegen bleiben, haben die Wildtiere kein Problem . Sie können die Gefahr , die von Menschen ausgeht, gut einschätzen. Mergner hat auch seine Mitarbeiter aufgefordert, Waldfahrten möglichst zu reduzieren und mehr zu Fuß zu gehen.

Mergner wirbt um Verständnis, dass einzelne Waldwege geräumt werden müssen. "Wir haben zwar die eigenen Waldarbeiter kurzzeitig entlassen, die maschinelle Holzernte kann jedoch weitergehen", so der Forstmann. Der Grund: Die Arbeit der Waldarbeiter ist bei dem vielen Schnee und den tiefen Temperaturen gefährlich , die Maschine hat dagegen keine Probleme .

Einige Hauptwege und die Zufahrten zu den Waldorten, an denen Holz gemacht wird, müssen deshalb geräumt werden. "Der Winter ist eigentlich der beste Zeitpunkt für die Holzernte. Insbesondere bei Laubbäumen ist es wichtig, im saftlosen Zustand zu fällen. Das erhält eine gute Qualität des Holzes ", erklärt Mergner. red