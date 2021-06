Der Verein Nationalpark Steigerwald bietet zum Tag der Buchenwälder eine Waldführung unter dem Motto „Die Weisheit der Buche –Was uns Bäume erzählen können“ an. Dieser Tag wird den Buchen gewidmet, und dabei wird deren Beziehung zu den Menschen auf den Grund gegangen. Die Waldführung findet am Samstag, 26. Juni, um 16 Uhr statt und dauert circa zwei Stunden. Treffpunkt ist auf dem Wanderparkplatz am westlichen Ortsende von Ebrach . Die Führung ist kostenfrei. Um Anmeldung bis 25. Juni via E-Mail an ocklclaudia@ gmail.com oder telefonisch unter Ruf 0173/2406176 wird vom Veranstalter gebeten. red