Am Donnerstag, 29. Juli, findet in Burgpreppach eine Waldbegehung statt. Dazu sind alle Bürger der Marktgemeinde Burgpreppach willkommen, teilte die Verwaltungsgemeinschaft Hofheim mit. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Rathaus. Der Waldzustand steht im Blickpunkt. red