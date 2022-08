Vom 15. bis 17. September betreibt der Buchautor , Fotograf und Diplom-Forstwirt Darius Götsch eine Ausstellung in Haßfurt . Im Pop-up-Store „[Zwischen]RAUM“ in der Hauptstraße 35, werden dann neben Infos zum Fortbildungs- und Eventangebot von Götsch auch Lesungen sowie eine Auswahl von Waldfotos zu sehen sein. Die Ausstellung ist von Donnerstag bis Samstag täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Götsch ist fast täglich mit seinem Teleobjektiv im Wald unterwegs. Seine Wald-Fotografien wurden mehrfach ausgezeichnet und schmücken Büros und Wohnhäuser. Die ausgestellten Fotos sind auf unterschiedlichen Materialien präsentiert und mit heimischem Holz gerahmt. Die Werke zeigen eingefrorene „Aha-Erlebnisse“ voller Schönheit, satten Farben, und einer lebendigen Tier- und Pflanzenwelt. „Meine Fotos sollen nicht nur Schönheit sichtbar machen – sie sollen auch zu mehr Freude und Erfolg im Leben beitragen“, sagt der Fotograf . Am besten besucht man den Autor im „[Zwischen]RAUM“ persönlich, lässt sich von ihm die Werke erklären und nutzt die Chance zu einer geführten Begegnung mit dem Wald und seinen Bewohnern. Vielleicht entdeckt man die eine oder andere nützliche Strategie des Waldes und ein Werk als Schmuckstück für sein eigenes Büro oder Wohnung.

Der studierte Forstwirt Götsch, Jahrgang 1966, lebt in Bremen und in Bamberg. Der frühere Geschäftsführer und Vorstand bringt heute mit seinem Unternehmen „WaldFührung“ und als Redner die Strategien des Waldes in den Berufsalltag der Menschen. Dabei richtet er sich sowohl an Führungskräfte als auch an das ganze Team und die einzelnen Mitarbeitenden für mehr Erfolg in Business und Alltag. Götsch liest täglich um 18 Uhr aus seinem neuesten Buch „Im Wald – Die Weisheit der Schöpfung für unser Leben entdecken“. red