Das Bündnis für Familien und Senioren in der Gemeinde Knetzgau startet am Montag, 8. Februar, die Aktion "Seelenwärmer". In diesen ungewöhnlichen Zeiten brauchen alle Menschen einen "Seelenwärmer", ein kleines Glücksgefühl, meint das Bündnis, einige nette Worte, eine Aufmunterung . Und so geht's: Erwachsene schreiben zwei Postkarten oder Briefe an Personen ihrer Wahl in der Gemeinde Knetzgau . Die Empfänger schließen sich an und verfassen ebenfalls zwei Postkarten oder Briefe an zwei Personen und so weiter. So soll die Aktion in den kommenden Wochen vielen Menschen Freude schenken. Kinder können sich ebenfalls beteiligen. Anstatt eines Briefes kann ein Bild gemalt werden. Die detaillierten Anleitungen für die Aktion gibt es im Internet unter www.buendnis-knetzgau.de sowie bei Thomas Zettelmeier, Telefon 09527/7925.

Weiteres Angebot

Am Mittwoch, 10. Februar, findet von 19 bis 20 Uhr der erste "Digitale Stammtisch" des Bündnisses für Familien und Senioren statt. Das Thema lautet: "Digitale Möglichkeiten in Zeiten von Corona". Teilnehmen können alle Interessierten, die sich gerne austauschen, und ganz besonders Personen, die bisher keine Möglichkeit zum virtuellen Treffen hatten, sich nicht trauen oder denen die nötige Unterstützung/Hardware fehlte (Anmeldung bei Thomas Zettelmeier ist nötig). red