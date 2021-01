Ein 24-Jähriger staunte am Dienstag gegen 17.40 Uhr nicht schlecht, als er nach seiner Arbeit einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellte. Das Auto hatte er am Morgen in der Ohmstraße abgestellt; als er zurückkam, war sein VW hinten links massiv beschädigt . Er verständigte die Polizei . Anhand der Spurenlage und dank Videoaufzeichnung wurde als Unfallverursacher der Fahrer eines Lastwagens schnell ausfindig gemacht. Der Schaden beträgt 5000 Euro.