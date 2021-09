Bei der Hauptversammlung des Sportanglervereins Ziegelanger gab es einen besonderen Tagesordnungspunkt : die Ehrung der Vorsitzenden Isolde Ott für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit. Kassier Klaus Heilmann hob in der Laudatio für Ott besonders ihren Tatendrang hervor. Bereits in den ersten Jahren nach Eintritt in den Verein übernahm Ott das Amt des Jugendwarts und 2002 wurde sie Vorsitzende . Dieses Amt habe sie bis heute inne, würdigte Heilmann das Engagement Otts und fügte hinzu: „Noch kein Vorsitzender führte das Amt so lange ununterbrochen.“

Heilmann hob auch hervor, dass Isolde Ott den Verein stets ruhig und unauffällig führe und dass sie trotz ihres Schichtplans versuche, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Heilmann: „So ein Einsatz für den Verein ist nicht selbstverständlich.“

Viel Herzblut steckte sie auch immer in das Fischfest. Von der Planung, dem Einkauf der Lebensmittel, der Vorbereitung der Lebensmittel am Vortag, bei der Durchführung des Festes selbst bis hin zum Abbau sei Isolde Ott stets mit sehr großem Eifer dabei. Klaus Heilmann schloss seine Laudatio mit warmen Worten und gratulierte Isolde Ott zu 25 Jahren Mitgliedschaft. Anschließend überreichte der Zweite Vorsitzende Dieter Welz eine Urkunde und einen Blumenstrauß. red