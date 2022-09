Die ersten zwei Schulwochen liegen jetzt schon hinter ihnen, aber an ihrer Kindertagesstätte St. Josef in Kirchaich sind Frederik Diem, Leo Stretz, Moritz Schuhmann, Hanna Ehm, Helena Ludewig, Lilly Dicker, Lilly Diroll, Mia Körber , Maja Metzner, Elena Pott und Dana Burger nach wie vor präsent: Vor dem Eingang zur Kita steht nun eine zweistufige Bank, gestiftet von den Eltern und bunt bemalt von den Kindern. Dank einer Schreinerei in Limbach und eines Malergeschäfts aus Dankenfeld gelang das Gemeinschaftswerk. Die Bank bauten Eltern in Eigenleistung, und vor allem bei der Malaktion ging es hoch her. Pastoralreferent Gregor Froschmayr spendete der Bank im Rahmen der Vorschüler-Verabschiedung die neue Bank, die an den Ecken zudem eingelassene Pflanztröge hat und sicherlich noch Generationen von Kindergartenkindern, aber auch Passanten viel Freude bereiten wird. sw