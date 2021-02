Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag. Gegen 10.30 Uhr ereignete sich die Kollision zweier Autos an der Kreuzung Kolping-/St.-Bruno-Straße. Grund war, dass ein 30 Jahre alter Seat-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Opel mit einer 38 Jahre alten Frau am Steuer übersehen hatte. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei verletzte sich die Opel-Fahrerin leicht. Sie begab sich in ärztliche Behandlung . Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 8000 Euro. red