„Wir von den Elf Weisen Hasen mussten unsere Sitzungen ja leider wieder absagen“, bedauert Sandra Lohs, „haben aber die Zeit für einen Rückblick in Form einer „Hasenchronik“ genutzt, die in der Tourist-Info in Haßfurt zu haben ist“.

Für mich als Präsidentin, die nun schon das zweite Jahr in Folge die Haßfurter Büttensitzungen absagen muss, ist das natürlich besonders schmerzlich, aber wir sind untereinander in gutem Kontakt und lassen uns das Lachen nicht vergehen“.

Und das beweist sie dann auch mit folgender Anekdote:

Was auch alten Hasen auf der Bühne schnell einmal passieren kann: Dass man sich im Eifer des Gefechts verspricht. Ein besonders schöner Buchstabenverdreher, der meinem Vorgängerpräsidenten, aber auch mir schon passiert ist: „Auf die Elf Heißen Wasen ein dreifach donnerndes Helau!“ eki