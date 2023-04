Jubilare aus sechs verschiedenen Konfirmationsjahrgängen zogen am vergangenen Sonntag zusammen mit Pfarrer Stefan Köttig und den Kirchenvorstehern zum Festgottesdienst in die Dreifaltigkeitskirche in Hafenpreppach ein. Sie erneuerten am Tisch des Herrn ihr Konfirmationsversprechen und feierten mit der Gemeinde das Heilige Abendmahl. Feierlich umrahmt wurde der Gottesdienst durch den Posaunenchor und den Chor „Voices of Light“. R. Holzheid