Ehrung für über 60 Jahre Ehrenamt : 60 Jahre gibt es die Malteser in Unterfranken . Dr. Wolfgang Theissen aus Abersfeld ist aber schon länger dabei: 1959 hat er die Malteser Paderborn mitbegründet, bevor er 1974 sich im Landkreis Schweinfurt niederließ. Jetzt wurde der Mediziner von der stellvertretenden Malteser-Diözesanleiterin Martina Mirus mit der Verdienstplakette in Gold für sein langjähriges Engagement ausgezeichnet. Das teilt der Malteser Hilfsdienst Diözese Würzburg mit. Diese Ehrung sollte ursprünglich im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten „50 Jahre Malteser Schweinfurt“ Anfang Juli erfolgen, musste aber verschoben werden. Deshalb war es jetzt ein recht kleiner Kreis im Malteser Hospizbüro in Haßfurt , der mit Dr. Theissen und seiner Frau Edda anstoßen konnte auf viele Jahre Engagement im Malteser Ehrenamt . Theissens großes Anliegen war immer die Organisation von Wallfahrten für Menschen mit Behinderung und in Krankheit. So gründete er zum Beispiel den Krankenzug in den französischen Marienwallfahrtsort Lourdes mit und kümmerte sich um die Vierzehnheiligenwallfahrt. Seit fast zehn Jahren nun engagiert sich der 84-Jährige als Malteser Hospizhelfer in der Sterbe- und Trauerbegleitung in stationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis Haßberge. „Wir brauchen Menschen wie Dich bei den Maltesern“, betonte Martina Mirus in ihrer Ansprache. red