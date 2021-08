VdK-Ortsverbandsvorsitzende Heidemarie Ott-Ort wurde bei den Neuwahlen in ihrem Amt bestätigt. Bei der Hauptversammlung konnte Ott-Ort einige Mitglieder sowie Kreisgeschäftsführerin Andrea Stühler-Holzheimer begrüßen. Diese stellte das gesamte Leistungsspektrum des VdK vor und merkte an, dass viele Menschen mit sozialrechtlichen Problemen die Hilfe des VdK in Anspruch nähmen. Aber auch aus rein sozialpolitischem Interesse würden immer mehr Menschen Mitglied, um den VdK im Kampf um mehr soziale Gerechtigkeit zu unterstützen. Als Beweis führte Stühler-Holzheimer die stetig wachsenden Mitgliederzahlen an: Im VdK-Landesverband Bayern sind derzeit 745 000, im Kreisverband Haßberge über 7500 Menschen Mitglied, dem VdK-Ortsverband Mechenried gehören 88 Mitglieder an. Insgesamt bestehen im Landkreis Haßberge noch 26 aktive VdK-Ortsverbände.

Heidemarie Ott-Ort hat eine neue Stellvertreterin. Es ist Margot Burkard. Zur neuen Schriftführerin wurde Sylke Eller gewählt. Als Vertreterin der Frauen fungiert auch weiterhin Monika Häußinger, ebenso bleibt Alexander Krapf Vertreter der jüngeren Mitglieder. Der Vorstand wird erweitert durch die Beisitzer Johanna Kerzinger und Wolfgang Klüpfel. Erfreulicherweise, wie es in einer Mitteilung heißt, stellte sich auch Udo Rinkowitz für die Position des Kassiers zur Wiederwahl und wurde einstimmig durch die anwesenden Mitglieder bestätigt. Zum Abschluss bedankte sich die Kreisgeschäftsführerin für das ehrenamtliche Engagement und sagte, sie freue sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. red