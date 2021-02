Die Polizei in Haßfurt (Telefon 09521/9270) sucht Zeugen , um einen Fall von Vandalismus in der Kreisstadt aufklären zu können. Am Sonntagabend um 20 Uhr stand eine Gruppe von vier Jugendlichen vor einer Firma in der Schweinfurter Straße und beschädigte zwei Werbeaufsteller. Eine Videokamera, die im Eingangsbereich der Firma hängt, zeichnete die Gruppe auf. Einer der Jugendlichen schlug mit der Faust in den Werbeaufsteller, ein anderer trat gegen die Werbetafel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

17 Jahre; Statur: hager; kurze Haare, seitlich abrasiert; Jacke , die im oberen Drittel hell abgesetzt war. Der andere Gesuchte ist etwa 16 Jahre alt; die Statur: schlank; Basecap; schwarze Jacke ; helle Jeans ; er war mit einem Tretroller unterwegs.

Auf den Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass die Tatausführung von einer Jugendlichen gefilmt oder fotografiert wurde. Sie hat lange, braune Haare und war mit einer dunklen Jacke und weißen Schuhen bekleidet. Eine Beschreibung der vierten Person aus der Jugendgruppe liegt nicht vor.