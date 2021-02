Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag zwischen 21 und 7 Uhr in der Maingasse in Untertheres an einem schwarzen Audi den Wischerarm abgebrochen. Die Schadenshöhe liegt bei 50 Euro. In der Tatnacht wurden weitere, mindestens drei Fahrzeuge angegangen. Hinweise nimmt die Polizei Haßfurt entgegen, Ruf 09521/9270. red