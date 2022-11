Rund 300 Valeo-Mitarbeiter zeigten am Dienstagvormittag vor dem Werk in Ebern , dass sie hinter der Forderung der IG Metall nach acht Prozent mehr Lohn stehen. Die Botschaft, die in Richtung Arbeitgeber geschickt wurde: „Gebt uns unsere Acht, sonst kracht’s.“

„Es ist großartig, wie ihr heute mit Bannern und Trillerpfeife in großer Anzahl unsere und eure Forderungen unterstützt“, rief Andrea Sicker, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Bamberg, den Arbeitnehmern am Werkstor entgegen. Die Arbeitgeber gingen auf die Forderung nach acht Prozent nicht ein und machten keine konkreten Angebote, hieß es. Der Arbeitgeberverband habe in der dritten Tarifverhandlung eine prozentuale Entgelterhöhung innerhalb von 30 Monaten nur vage in Aussicht gestellt. Und er stelle mit dem Weihnachtsgeld einen wesentlichen Bestandteil des Tarifvertrags infrage. „Wenn die Arbeitgeber an unsere Vernunft und Verantwortung appellieren, so frage ich mich: Wo ist deren Verantwortung?“, sagte Sicker. Sie spielten auf Zeit und mit den Nöten von Beschäftigten.

Bei Valeo in Ebern bestehe der Eindruck, dass man sich vor der Verantwortung für Beschäftige, für den Standort und die Region drücke. Der größte Wandel in der Industrie müsse mit und nicht gegen die Beschäftigten geschehen, was auch für den Standort Ebern gelte. „Dafür braucht es Innovation, Investition, kluge Prozesse und vor allem Weitsicht, dafür fordern wir ein Zukunftskonzept, das den Namen auch verdient“, betonte die Gewerkschafterin.

IG Metall bislang zurückhaltend

Sie wies darauf hin, dass die IG Metall in der Tarifrunde 2020/21 sehr moderaten Tarifabschlüssen zugestimmt habe, aus Respekt vor den damaligen wirtschaftlichen Umständen. Nun sei es an der Zeit für deutliche Lohnerhöhungen. Andrea Sicker machte deutlich, dass man gemeinsam den Standort Ebern sichern wolle. Die Forderung nach acht Prozent mehr Lohn unterstützte auch Jens Holze von der Vertrauenskörperschaft. Er wies darauf hin, dass die Arbeitnehmer in den schwierigen Zeiten auch Kurzarbeit in Kauf genommen hätten. Unterstützung kam auch von Manfred Böhm von der katholischen Betriebsseelsorge. Acht Prozent mehr Lohn seien eher bescheiden und auf keinen Fall überzogen, sagte er. „Der Reichtum in unserem Land kommt von der Arbeit der Werktätigen.“

Alle Teilnehmer der Kundgebung verließen an diesem Tag ihre Arbeitsplätze fünf Stunden vor Schichtwechsel.