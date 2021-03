Einen stillen Protest veranstaltete die Industriegewerkschaft (IG) Metall Bamberg am Montag vor dem Haupttor der Firma Valeo in Ebern. Mit der Aktion wandten sich die Beschäftigten gegen den Abbau von Stellen beim Valeo-Konzern.

Der Standort in Erlangen beteiligte sich zudem gestern an den IG-Metall-Warnstreiks, die bayernweit stattfanden.

Warnstreiks in Erlangen

Die Arbeitnehmer fürchten um ihre Arbeitsplätze . Der Valeo-Konzern hat deutschlandweit rund 600 Stellen im Jahr 2020 abgebaut. Ein weiterer bundesweiter Abbau von etwa 700 Stellen ist im Jahr 2021 zusätzlich geplant. Die Interessenvertreter fragen nach der Zukunftsfähigkeit des Valeo-Standortes in Ebern, wo das Unternehmen der größte Arbeitgeber ist.

Und die Frage nach Innovationen und Investitionen stellt sich, um die Beschäftigung zu sichern. "In den letzten fünf bis sechs Jahren sind 400 Arbeitsplätze in Ebern verloren gegangen", sagte Thomas Werner, Vertrauenskörperleiter der IG Metall . Nach seinen Worten sind aktuell 1388 Personen bei Valeo in Ebern beschäftigt.

Gegenwärtig könne man einen Angriff auf den Tarifvertrag von Arbeitgeberseite erkennen, kritisiert er. Valeo liege voll im Budget und es sei eingestellt worden, weil der Betriebsrat keine Zeitarbeit mehr genehmigt habe. "Ich hoffe, dass unsere Führung mehr mit neuen Produkten aggressiv in den Markt geht, auch wenn man zunächst eventuell nur kostendeckend arbeiten müsse, Hauptsache, man ist erst mal im Markt drinnen." Gefordert wird eine Perspektive und eine Zukunft für die Beschäftigen von Valeo in Ebern und bundesweit.

Der stille Protest war verbunden mit dem Startschuss für die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Gestern Nachmittag folgte die Aktion am Erlanger Standort. In der Tarifrunde fordert die IG Metall eine Steigerung der Entgelte um vier Prozent und Rahmenregelungen für betriebliche Zukunftsvereinbarungen. Es geht, wie die IG-Metall sagt, bei den Forderungen um verlässliche Beschäftigungs- und Produktionsperspektiven, die Steuerung von Transformationsprozessen, die Sicherung von Weiterbildung sowie den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.

Laut der Ebener Betriebsrätin Sonja Meister sollen mehr als 20 Prozent der Stellen in allen deutschen Standorten bis Ende 2021 abgebaut werden. Sie forderte, über den Tellerrand hinauszuschauen. Produkte würden bereits für die Medizintechnik gefertigt, und das könnte das Unternehmen nach Meinung der Betriebsratsvorsitzenden weiter ausbauen, um sich nicht alleine auf die Automobilindustrie verlassen zu müssen.

Das sagt das Unternehmen

Wie bewertet das Unternehmen die Lage? Der neue Pressesprecher der Firma Valeo , Andreas vom Bruch, verweist im Gespräch mit dem FT auf die massiven Probleme in der Automobilindustrie, die "in der großen Krise einen tiefgreifenden Wandel durchläuft". Dieser Umbruch erfordere hohe Investitionen, um den Bestand des Unternehmens zu sichern und es langfristig wettbewerbsfähig zu erhalten. Das treffe insbesondere für Deutschland zu, wo der französische Autozulieferer 15 Produktionsstandorte unterhält. Derartige Ankündigungen bedeuten nicht erst zu Corona-Zeiten regelmäßig Personalabbau , um die Kosten zu senken.

Für fünf der deutschen Standorte verhandelt man nach vom Bruchs Angaben aktuell mit den lokalen Arbeitnehmer-Vertretungen über Stellenstreichungen. Das betreffe zwei Werke in der Zentrale in Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg) sowie die Standorte in Friedrichsdorf (Hessen), Bad Rodach und Ebern. Die übrigen Valeo-Ableger seien aktuell nicht betroffen. In Bad Rodach gehe es um die Arbeitsplätze von "weniger als 50 Beschäftigten", so vom Bruch; für Ebern bestätigt der Pressesprecher die von IG-Metall-Vertretern genannte Zahl von 95 Stellen. Die Frage nach der Sozialverträglichkeit des Abbaus umgeht er im Gespräch mit der Redaktion: Der Konzern sei bemüht, "alles in verantwortungsvoller Art und Weise zu verhandeln". Dies habe im Falle Eberns "bereits zu einer Vereinbarung geführt".