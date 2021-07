97 Mal soll eine 53-Jährige aus dem Landkreis Coburg zwischen Juni 2013 und April 2018 in die Kasse eines Imkervereins gegriffen oder Vereinsgelder auf ihr Privatkonto verbucht haben. Dabei entstand ein Schaden von 83 000 Euro.

Seit Mittwoch muss sich die Geschäftsführerin des Vereins am Amtsgericht wegen Untreue in 97 Fällen verantworten. Auf der Anklagebank schwieg die Angeklagte zu den Vorwürfen, obwohl ihr der Vorsitzende mitgeteilt hatte, dass ein Geständnis strafmildernd wirken kann.

Nach Angaben von Richter Christoph Gillot soll die Angeklagte bei ihren Betrügereien unterschiedlich vorgegangen sein. In fünf Fällen, in denen jeweils ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich entstand, soll die Angeklagte an unbekannte Honiglieferanten fiktive Rechnungen gestellt und die Zahlungen der nicht existenten Kunden selbst eingesteckt haben.

In zehn Fällen soll die Angeklagte überhöhte Honigmengen von bekannten Lieferanten verbucht haben, um den zu hoch berechneten Teil selbst zu kassieren – das alles, ohne dass der Schwindel zunächst aufflog.

Erst einmal Schweigen

Zudem habe sie Geld vom Konto des Vereins ohne Beleg abgehoben, so der Vorsitzende . In zwei Fällen habe sie eine Bar-Rechnung erstellt, diese später storniert, das Geld aber nicht zurückbezahlt. In einem Fall sollen Bonuszahlungen nicht ausgezahlt, sondern für private Anschaffungen verwendet worden sein. In drei Fällen sollen Überweisungen vom Vereinskonto auf dem Privatkonto der Angeklagten gelandet sein, wobei ein Schaden von 18 000 Euro entstanden sein soll.

Mehrere Zeugen sagten bereits bei der Polizei aus und würden den Verdacht der Untreue unterstützen, sagte der Vorsitzende . Zudem gebe es Belege. Dass an den Vorwürfen nichts dran sei, sei daher unwahrscheinlich, redete er der Angeklagten ins Gewissen.

Verteidiger Stefan Wagner regte daraufhin ein Rechtsgespräch zwischen ihm, der Staatsanwältin und dem Richter an. Darin einigten sich die Parteien darauf, dass das Verfahren mit der Verhängung einer Bewährungsstrafe enden soll. Anwalt Wagner sagte nach kurzer Besprechung mit der Angeklagten , dass seine Mandantin teilweise Verantwortung für die Taten übernehmen würde. Das Verfahren wurde ausgesetzt. In einem neuen Termin sollen Zeugen gehört werden.