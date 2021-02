Seit nunmehr zehn Jahren arbeitet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt erfolgreich im "Netzwerk Junge Eltern/Familien mit Kindern bis drei Jahre". Aufgrund der aktuellen Lage werden viele Kurse auch online angeboten. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen jedoch, dass die Gesundheit des Kindes bereits im Mutterleib geprägt wird. Aufgrund dieser Ergebnisse wird das Angebot des "Netzwerks Junge Eltern/Familien mit Kindern bis drei Jahre" um die neue Zielgruppe " Schwangere " erweitert. Um den Kindern von Anfang an einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, setzt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten somit zu einem noch früheren Zeitpunkt an und möchte schwangere Frauen und Frauen, die schwanger werden möchten, über eine ausgewogene Ernährung und einen gesundheitsförderlichen Lebensstil informieren und dahingehend motivieren. Das vielfältige Angebot soll dabei helfen, gesundes Essen und körperliche Aktivität ganz leicht in den Alltag zu integrieren. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.aelf-sw.bayern.de/ernaehrung/familie. Dort finden Interessierte aktuelle Informationen sowie neue Termine und Anmeldemöglichkeit zu Webinaren. Alle Kurse sind kostenfrei. red