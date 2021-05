Am Samstag zwischen 16.30 und 16.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hofheimer Straße in Haßfurt . Eine 47-Jährige hatte ihren Renault auf dem Parkplatz abgestellt. Nach ihrer Rückkehr bemerkte sie eine Delle an der hinteren rechten Fahrzeugseite, welche mutmaßlich von einer aufgeschlagenen Fahrzeugtüre stammt. Kurz vor dem Einkauf war ihr noch ein roter VW Passat aufgefallen, welcher neben ihrem Fahrzeug eingeparkt hatte. In diesem befanden sich drei männliche Personen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 entgegen.