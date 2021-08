Ihren grauen Peugeot parkte eine 50-Jährige am Samstag zwischen 13.45 und 13.58 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz zwischen Kik und Rewe-Getränkemarkt. Hierbei wurde der Pkw von einem Unbekannten vermutlich angefahren. Das Schadensbild lässt auch den Schluss zu, dass jemand mit einem Einkaufwagen hängenblieb. Der Peugeot wies mehrere Kratzer am Türgriff der hinteren rechten Tür, Kratzspuren sowie eine leichte Delle unterhalb der Zierleiste an der Beifahrertür auf, wodurch ein Schaden von circa 1500 Euro entstand.