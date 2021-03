Eine 21-Jährige hat am Donnerstag ihren Pkw auf dem Parkplatz vor dem Impfzentrum am Tuchanger in Zeil geparkt. Dort stand ihr weißer Audi in der Zeit zwischen 7.45 bis 18 Uhr und wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Das Tatfahrzeug müsste aufgrund des Lackabriebs und anhand der gefertigten Bilder schwarz sein. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 3000 Euro. Hinweise an die Polizei in Haßfurt unter Telefon 09521-9270.

13 Wildunfälle

in einer Woche

In der vergangenen Woche ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Haßfurt insgesamt 13 Wildunfälle. Hierbei wurden neun Rehe, zwei Hasen und zwei Dachse getötet. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 14 000 Euro. Die Wildunfälle ereigneten sich nahezu alle auf besonders gekennzeichneten Strecken.