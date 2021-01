Am vergangenen Samstag gegen 17.45 Uhr entwendete ein Ladendieb aus einem Lebensmittel-Discounter in der Bamberger Straße eine Packung Lachs im Wert von vier Euro aus dem Regal und steckte diese in seine Jacke. Außerdem nahm er eine Steckdosenleiste im Wert von zehn Euro aus ihrer Verpackung, ging zur Kasse und gab vor, die Leiste sei defekt. Von der Verkäuferin erhielt er daraufhin eine Geldrückgabe, bei der er auf dem Formular falsche Personalien angab. Anhand der Video-Aufzeichnungen wurde der Diebstahl nachträglich erkannt. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person von kräftiger Statur. Er trug eine dunkle Baseball-Kappe und trug eine auffällige orange-schwarze Jacke, vermutlich mit Reflektor-Streifen. In seinem Einkaufswagen lag ein Motorradhelm. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Lichtenfels , Telefonnummer 09571/95200, entgegen.