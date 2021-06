Einen spektakulären Unfall baute am Dienstag um 14.30 Uhr ein 21-Jähriger auf der Kreisstraße HAS 10 zwischen Krum und Prappach, als er mit seinem Kleintransporter aufs Bankett kam, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und über den Straßengraben schanzte. Auf einem Feld kam der Kleintransporter dann zum Liegen.

Dabei hatten der 21-jährige Fahrzeugführer und sein Beifahrer noch Glück im Unglück, denn sie blieben bei dem Unfall unverletzt und konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

An dem Kleintransporter , dessen Bergung mehrere Stunden in Anspruch nahm, entstand nach Angaben der Polizei-Inspektion Haßfurt ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 10 000 Euro.

Der junge Fahrzeugführer wurde in Anbetracht der für ihn äußerst unerfreulichen Umstände von der Polizei lediglich mündlich verwarnt. pol