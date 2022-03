Ein Unbekannter hat zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, die Scheibe eines Schuppens eingeschlagen und das Vorhängeschloss entwendet. An einer Waldhütte in der Nähe wurden das Toilettenhäuschen, die Waldhütte und die Hütte, in denen Bienen lagern, von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Der Sach- und Beuteschaden beträgt circa 4510 Euro.