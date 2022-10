Mit dem Smartphone ein Bahnticket buchen, per Video mit der Familie telefonieren oder das richtige Passwort erstellen: Das sind vor allem für die ältere Generation Herausforderungen. Genau hier setzt das monatlich stattfindende neue Digital-Café im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt an. Als Digitalisierungs- und Schulungszentrum hat sich das MGH Haßfurt schon seit Jahren zum Ziel gesetzt, Digitalisierungsangebote speziell für Seniorinnen und Senioren anzubieten. Gerade die ältere Generation hat hier noch Berührungsängste, heißt es in einer Pressemitteilung des MGH Haßfurt .

Dabei geht es zum einen darum, die Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, digitale Endgeräte und Dienste selbstständig zu nutzen, und zum anderen, sie an den Zukunftsthemen der Digitalisierung teilhaben zu lassen. Hier stehen freiwillig Engagierte allen Bürgerinnen und Bürgern aus Stadt und Landkreis mit Rat und Tat zur Seite. Das Team nimmt sich Zeit für die digitalen und technischen Anliegen und erarbeitet gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern die Lösungen auf eine einfache Art und Weise.

Der Digital-Café-Auftakt beeindruckte Bürgermeister Günther Werner . Er sagte: „Ich bin erstaunt, wie gut das Digital-Café von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird und bin beeindruckt von dem herausragenden Engagement der vielen freiwillig Engagierten in diesem Bereich. Das ist sehr lobenswert!“

Neben der individuellen Unterstützung werden auch Vorträge zu digitalen Themen organisiert und angeboten. Aber auch die gegenseitige Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer soll nicht zu kurz kommen. „Denn Technik- und Medienkompetenzen sind für ältere Menschen ein wichtiger Schlüssel zur sozialen Teilhabe“, sagt Lisa Geyer aus dem MGH, zuständig für die Zukunftswerkstatt Digitalisierung.

Die nächsten Termine sind an den folgenden Freitagen jeweils von 10 bis 12 Uhr: 11. November, 9. Dezember, 10. Februar 2023, 10. März, 14. April, 12. Mai, 9. Juni und weitere. Am 11. November ist das Vortragsthema „Umgang mit Cloud-Diensten: meine Daten auf Computern anderer Leute“.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gerne kann das eigene Gerät mitgebracht werden. Ansonsten stehen Laptops und Tablets zur Verfügung. red