Bischof Franz Jung hat Jürgen Thaumüller (49), Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Hedwig im Kitzinger Land, Kitzingen“, mit Wirkung vom 1. September 2021 zum Pfarrvikar in den Pfarreiengemeinschaften Aidhausen-Riedbach, Hofheim, Theres und „Sankt Kilian, Haßfurt “ im zukünftigen Pastoralen Raum Haßberge West ernannt. Dienstsitz ist in Augsfeld. Thaumüller wurde 1972 in Schweinfurt geboren und stammt aus Stammheim. Bischof Friedhelm Hofmann weihte ihn am 26. Mai 2012 in der Abteikirche in Münsterschwarzach zum Priester . pow