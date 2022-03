Die nächste Sitzung des Gemeinderates Rauhenebrach findet am Dienstag, 15. März, um 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule in Untersteinbach statt. Dem Rat liegt neben Bauvorhaben ein Antrag zum Neubau einer Tagespflegeeinrichtung in Untersteinbach vor. Weitere Themen sind das Gemeinschaftshaus Theinheim, eine Anschaffung für die Feuerwehr Theinheim, die Sanierung des Kindergartens Geusfeld und der Sachstandsbericht zum Dach der Grundschule . red