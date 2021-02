Zum Steinbruch am Ortseingang von Breitbrunn erreichte uns folgende Lesermeinung:

Zu diesem Projekt möchte ich hiermit als Anlieger am Finkenmühlweg meine Wut zum Ausdruck bringen. Ich wohne seit 48 Jahren hier und habe mich stets sehr wohlgefühlt, habe meinen Kindern und Enkeln beigebracht, die Natur zu schützen, sie zu respektieren und auf sie zu achten. Nun will man uns quasi über Nacht einen Steinbruch samt Abbruchhalde vor die Nase setzen. Das kann und will ich nicht akzeptieren.

Das seit Jahren naturbelassene, artenreiche Biotop direkt uns gegenüber muss dieser Planung weichen. Das heißt, es bleibt kein Platz für die Rehe, die seit mehr als 20 Jahren hier ihren Nachwuchs großziehen, die Wildenten, die jedes Jahr brüten, die Eichhörnchen, die Fledermäuse, den Eisvogel, die Eulen und viele andere Vogelarten . Auch diese Lebewesen gehören für mich zu einem schönen Ortsbild.

Müssen wir jetzt Tag für Tag auf eine Mondlandschaft blicken, über viele Jahre hinweg Lärmbelästigung ertragen? Die Wohlfühlqualität in der Gemeinde wird nicht mehr vorhanden sein. Auch der Glaube an eine gute Führung ist hiermit dahin, zumal laut Zeitungsbericht nicht alle über das Ausmaß des Projektes genau Bescheid wussten. So werden Bürger mit dieser Entscheidung vor nackte Tatsachen gestellt. Das ist eine Schande, die größer nicht sein kann. Hier hätte man sich genauere Information gewünscht.

Zudem wird auch unsere Immobilie an Wert verlieren, denn wer kauft schon ein Haus mit Blick auf eine Abbruchhalde, keine 50 Meter entfernt?

Wir wollen dieses Projekt so nicht haben! Mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine.

Ingeborg Derra

Breitbrunn