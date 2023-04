Der Königsberger Stadtteil Hellingen feiert die erste Kirchweih im Landkreis und lässt sich für die Feier immer etwas Besonderes einfallen. Denn es gibt nicht nur den Kirchweihgottesdienst am Kirchweihsonntag in der St.-Georgskirche mit der anschließenden Bewirtung durch die Dorfjugend auf dem Dorfplatz und die inzwischen schon obligatorische Schlachtschüssel am Kirchweihfreitag. Seit 2016 veranstaltet der FC Hellingen am Kirchweihsamstag auch den St.-Georgslauf. Bei den ersten Läufen spielte das Wetter oft nicht mit. Bei Kälte und starkem Regen machten sich deshalb meistens nur wenige Unentwegte auf die unterschiedlich langen Strecken. Doch der Hellinger FC ließ sich dadurch nicht entmutigen und rief auch in diesem Jahr zu einem Start für den 6. Hellinger Georgslauf auf.

Und diesmal hatten die Hellinger mit dem Wetter Glück. So waren am Samstag rund 50 Sportler, Läufer und Geher aller Alters- und Fitnessklassen nach Hellingen zum Sportheim gekommen, um die für sie passende Strecke unter ihre Füße zu nehmen. Vier, 7,5 und zehn Kilometer waren ausgesteckt worden. Vor dem Start wurden die Teilnehmer von Daniel Wagner und Ruth Buld begrüßt und von Birgit Keim über den Ablauf und die Strecken informiert.

Los ging es danach in verschiedenen Gruppen, aufgeteilt nach dem sportlichen Ehrgeiz, wobei es bei diesem Lauf keine Sieger und keine Verlierer gibt. Es wurden keine Medaillen verteilt, es ging nur darum, wieder einmal seine eigene körperliche Tüchtigkeit zu erkunden oder den inneren Schweinehund zu überwinden. Die „Preise“ nach dem Lauf waren ein guter Kaffee und ein köstliches Stück Kuchen oder Torte, das man im Hellinger Sportheim genießen konnte. In diesem Jahr wurden außerdem auch ein T-Shirt mit dem Emblem der 1200-Jahr-Feier im kommenden Jahr und Steaks und Bratwürste verlost. Angezündet wurde auch ein Kirchweihlagerfeuer, an dem sich in diesem Jahr niemand wärmen musste, durch das am Abend die gelungene Veranstaltung aber eine schöne Abrundung erfuhr. Gerold Snater