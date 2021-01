Der Stadtstrand in Haßfurt kommt: "Was lange währt, wird endlich gut. Wir freuen uns riesig, mitteilen zu können, dass wir im Frühjahr 2021, sofern es die Corona-Lage zulässt, den Stadtstrand in Haßfurt eröffnen werden." Das teilte die Café-Kölsch-GmbH am Freitag mit. Sie betreibt bereits das "Lokwerk" in Haßfurt und zukünftig wohl auch den Stadtstrand, der laut den Planungen am Main im Hafengebiet entstehen soll. Der Genehmigungsprozess des Landratsamtes "war steinig und hat uns fast ein Jahr beschäftigt. Jetzt freuen wir uns darauf, den Menschen aus Haßfurt und der Umgebung einen Ort zu schaffen, an dem sich Jung und Alt treffen und wohlfühlen können", schildert die Gesellschaft weiter und spricht dem Haßfurter Stadtoberhaupt ein besonderes Lob aus: Ohne den Haßfurter Bürgermeister Günther Werner "würde es den Stadtstrand Haßfurt nicht geben. Mit seinem persönlichen und engagierten Einsatz hat er erheblich dazu beigetragen, dass der Genehmigungsprozess am Ende erfolgreich abgeschlossen werden konnte". red