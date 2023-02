Die Mitglieder des Musikvereins Stadtkapelle Zeil trafen sich kürzlich zu ihrer Jahresversammlung. Vorsitzender Norbert Strätz stellte in seinem Tätigkeitsbericht die zahlreichen musikalischen Aktivitäten des vergangenen Jahres dar, die nach dem Ende des dritten Lockdowns ab Februar wieder möglich waren. Gleichwohl reichten die Proben für ein Frühjahrskonzert nicht aus, so dass dieses ausnahmsweise in den Herbst verschoben werden musste.

Eine interessante Erfahrung war auch das gemeinsame Adventskonzert mit dem Liederkranz. Stätz: „Das Zusammenspiel mit dem Chor hat sehr gut geklappt.“

Zweiter Vorsitzender Dietmar Herrnleben berichtete der Versammlung von der Entwicklung der Bläserklassen. Mittlerweile durchläuft die elfte Gruppe die beiden Schuljahre 3 und 4. Insgesamt sind schon über 200 Kinder dem Angebot gefolgt. Das Jugendorchester der Stadtkapelle ist mit mittlerweile 27 Kindern weiter gewachsen.

Heimo Bierwirth, Dirigent der Stadtkapelle und des Jugendorchesters sowie Leiter der Bläserklassen, erläuterte sehr anschaulich, was von einem Dirigenten alles erwartet wird und wie das zu seinen eigenen Erwartungen passt.

Svenia Mayer trug anschließend ihren Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Manfred Will und Udo Merz bescheinigten eine einwandfrei und ordentlich geführte Kasse, so dass der Vorstand einstimmig entlastet werden konnte.

Ebenfalls einstimmig verliefen die Neuwahlen des erweiterten Vorstands. Sie geht mit Norbert Strätz ( Vorsitzender ), Dietmar Herrnleben (Zweiter Vorstand), Svenia Marquart (Kassierin), Carolin Hümpfner (Schriftführerin), Gerhard Kernwein (Beisitzer und Notenwart), Natascha Baumann (Beisitzerin), Berthold Bedenk (Beisitzer), Joachim Fest (Beisitzer), Günter Graf (Beisitzer) sowie Simone Herrnleben (Jugendleiterin) in die nächsten drei Jahre. Als neue Kassenprüferin für den ausscheidenden Udo Merz wählte die Versammlung Anne Jung-Hümpfner.

Eine besondere Freude war es dem Verein bei der Versammlung, Ehrungen auszusprechen. Vorsitzender Norbert Strätz bedankte sich mit Urkunde und silberner Vereinsehrennadel für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft bei Richard Schlegelmilch, Svenia Mayer und Joachim Fest . Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft erhielt Erich Geßner eine goldene Nadel und eine Urkunde. Norbert Strätz