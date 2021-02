Teilnahme Noch bis zum 10. Februar können die kurzen Geschichten, begleitet von einem Foto , per E-Mail an sport@museum-franken.de geschickt werden. Alternativ ist auch eine Teilnahme per Direktnachricht an die Social-Media-Kanäle des Museums für Franken ( Facebook , Instagram ) möglich. Alle können so Teil der neuen inklusiven Sonderausstellung werden, die ab dem Jahr 2022 in ganz Unterfranken auf Wanderschaft geht.