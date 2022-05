Zu einem Diebstahl von Sportbögen und den dazugehörigen -pfeilen ist es in der Zeit vom vergangenen Dienstag bis Freitag auf dem Gelände der Bogenschussabteilung des ortsansässigen Sportvereins in Zeil gekommen. Ein unbekannter Täter hatte die vier Bögen und zwölf Pfeile aus einem Bretterverschlag des dortigen Sportgeländes mitgenommen. Der Beuteschaden wird auf rund 320 Euro beziffert. Personen, welche die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Haßfurt , Ruf 09521/9270, in Verbindung zu setzen.

Fensterfront

wird demoliert

Eine Sachbeschädigung an der Schaufensterscheibe einer Buchhandlung in der Haßfurter Bahnhofstraße wurde der Polizei gemeldet. Die Tat ist am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 15 und 23 Uhr begangen worden. Ein unbekannter Täter hatte mit einem Gegenstand die Fensterfront, die den Gleisen zugewandt ist, demoliert. Hierbei wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung durchschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Haßfurt , Telefon 09521/9270, zu melden.

Zwei Fahrräder aus Garage gestohlen

Zwei Fahrräder sind aus einer Garage in Eltmann am Donnerstag oder Freitag, vermutlich in der Nacht, gestohlen worden. Der Tatort liegt in der Straße „In den Weingärten“. Ein unbekannter Täter hatte die im Hinterhof eines Anwesens gelegene, unverschlossene Garage geöffnet und zwei darin befindliche Fahrräder entwendet. Es handelt sich hierbei um Mountainbikes der Marke Radon (ZR Lady 7.0 in der Farbe Türkis/ Rot sowie Slide 150 9.0 in der Farbe Schwarz) im Wert von zusammen 3100 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen. Personen, die die Tat oder den Täter beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Haßfurt , Ruf 09521/9270, in Verbindung zu setzen. Wer kann der Polizei in der Kreisstadt bei ihren Ermittlungen helfen und Angaben machen? red