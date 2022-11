Die Landkreisverwaltung bietet eine exzellente Ausbildung an – das bestätigt die aktuelle Studie „Deutschlands beste Ausbilder“ des renommierten Wirtschaftsmagazins Capital. Der Landkreis Haßberge zählt damit bei der Ausbildung und beim dualen Studium bundesweit zu den Unternehmen und Institutionen mit Spitzenergebnissen. „Die Auszeichnung zeigt, dass unsere Landkreisverwaltung mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung insbesondere jungen Menschen einen hervorragenden Einstieg in das Berufsleben ermöglicht – sowohl in den klassischen Ausbildungsberufen als auch in dualen Studiengängen. Ich freue mich sehr über diese hochrangige Auszeichnung und gratuliere nicht nur allen unseren Ausbildungsverantwortlichen, sondern auch uns allen zu diesem großartigen Erfolg“, sagte Landrat Wilhelm Schneider einer Pressemitteilung zufolge bei der Bekanntgabe der Studienauswertung durch Ausbildungsleiterin Angelika Berthold und Geschäftsleiter Marcus Fröhlich.

Die Studie, bei der ein detaillierter Fragenkatalog mit mehr als 90 Fragen beantwortet werden musste, lief von März bis Mai 2022. Über 750 Unternehmen haben an der Capital-Studie teilgenommen, 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Während der Praxisphasen der Ausbildung im Landratsamt spielten auch die innovativen und kreativen Ideen der Auszubildenden eine große Rolle, was nicht nur zur Arbeitserleichterung in den Fachbereichen, sondern auch zur Integration beitrage und die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der Auszubildenden fördere, heißt es in der Mitteilung.