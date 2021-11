Spielen möchte ich schon, aber was? Und mit wem? Das fragen sich viele in den Wintermonaten. Nun bietet die Sinnschule in Zeil vier Spieleabende an. Dort finden sich interessierte Mitspieler und Mitspielerinnen zusammen, um jede Menge Spiele kennenzulernen.

Zu Beginn werden zehn bekannte und unbekannte Spiele inklusive des Regelwerks vorgestellt. Es wird eine Mischung sein aus leichten, kurzen, strategischen und komplexen Spielen, teilt Monika Schraut von der Sinnschule Zeil mit. Die Anwesenden entscheiden danach, zu welchem Spiel sie gerade Lust haben, und finden sich zu den entsprechendem Teams zusammen.

Los geht es schon heute, 5. November. Dann gibt es von 18 bis 21 Uhr Brettspiele , zum Beispiel Paleo, Siedler, Sagrada, Colt Express. Am Freitag, 3. Dezember, von 18 bis 20 Uhr, geht es um Wort- und Wörterspiele, zum Beispiel Buzzle, Crazy words, Scrabble. Am 7. Januar 2022 wird von 17 bis 20 Uhr ein Krimi-Dinner serviert (Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung bis spätestens bis 31. Dezember erbeten). Und am 11. Februar werden von 18 bis 20 Uhr Kartenspiele aller Art, zum Beispiel Biberbande, Schafkopf, Zoff im Zoo, Crew, gespielt. Für einen normalen Spieleabend zahlen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 10 Euro, das Krimi-Dinner kostet 25 Euro.

Anmeldung und Information gibt es bei Monika Schraut unter der Telefonnummer 09524/3000463 und online bei www.sinnschule.de. Hinweis zu den Corona-Regeln: Die Veranstaltungen sind nur für Erwachsene mit 2G, also genesene und geimpfte Personen mit Nachweis. red