Eine Sonderimpfaktion des Landratsamtes Haßberge gegen das Coronavirusfindet am Samstag, 7. August, von 11 bis 16 Uhr im Tagungsraum des Oberaurach-Zentrums, Am Sportzentrum 6, in Trossenfurt statt.Verimpft wird der Impfstoff von Johnson & Johnson . Hier ist nur eine Impfung erforderlich, um eine Schutzwirkung und damit Immunisierung zu erreichen. Die Impfung erfolgt ohne Priorisierung. Die Gesundheitskarte sowie der Personalausweis und, wenn vorhanden, das Impfbuch , sind mitzubringen, bittet das Landratsamt Haßberge in der Kreisstadt Haßfurt. Weitere Impfaktion zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus sind auch in anderen Kommunen vorgesehen. red