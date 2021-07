Die katholische öffentliche Bücherei Pfarrweisach und die Gemeindebücherei Ermershausen organisieren mit der Grundschule Maroldsweisach vom 20. Juli bis 20. September einen Sommerferien-Leseclub. Dazu können sich Schüler in den beiden Grundschulen in Pfarrweisach und Maroldsweisach oder direkt in den beiden Büchereien anmelden. In Pfarrweisach können Kinder und Jugendliche jeden Sonntag von 10 bis 11.30 Uhr und in Ermershausen jeden Montag von 18 bis 19 Uhr Bücher ausleihen. Alle Leser nehmen an einer Verlosung teil, teilte der Büchereileiter Stephan Wohlfromm weiter mit. Die Corona-Auflagen müssen beachtet werden. red