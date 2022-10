„Lügenbeutel?“– Bei der „Sinnzeit“ am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Knetzgau geht es um Wahrheit und Lüge: „Was sage ich? Was sage ich nicht? Wie sage ich es? Manchmal ist dies nicht einfach zu entscheiden.“

Elfriede Schneider und Johannes Simon geben bei dem „Gottesdienst für Zweifler, Ungläubige und andere gute Christen“ Impulse, ein Gespür für Wahrhaftigkeit zu haben und bringen dazu originelle Einblicke aus einer Ausstellung in Dresden mit.

Musikalisch bringt Sonja Wißmüller mit ihrer Stimme und am Keyboard passende Musikstücke und Lieder zum Mitsingen ein. Die „Sinnzeit“ lädt ein, dem Leben, Glauben und Suchen in seiner Vielfalt eine Stunde Platz zu geben. „Die Sinnzeit“ ist auch als Stream über Youtube zeitgleich oder in den Tagen danach zu sehen. Einfach bei Youtube in der Suche „Sinnzeit“ eingeben.

Die nächste Sinnzeit wird am Sonntag, 13. November, um 18 Uhr in Ebern stattfinden. Dann wird die Harfenistin Judy Harper mit von der Partie sein.

Informationen, auch zu den weiteren Terminen, gibt es unter sinnzeit.de oder 09521/9512471 bei Pastoralreferent Simon. Die „Sinnzeit“ kann auch über https://youtube/C8pI5rWKDeU per Livestream verfolgt werden. red