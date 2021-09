Die Zeit der Vakanz ist vorbei und die Gemeinde kann, zumindest teilweise, wieder aufatmen. Am vergangenen Sonntag wurde Pfarrerin Lena Gleußner in die Kirchengemeinde Fischbach-Eyrichshof eingeführt.

Pfarrerin Sonja von Aschen eröffnete den, wie sie sagte, ganz besonderen Gottesdienst. Die Kirche in Fischbach habe im Laufe ihrer Jahre bestimmt schon etliche Pfarrer erlebt. Neben von Aschen waren auch weitere Pfarrer , Dekan Blechschmitt, der Kirchenvorstand sowie etliche Gemeindemitglieder anwesend.

Dekan Jürgen Blechschmidt freute sich, dass er Pfarrerin Lena Gleußner in die Gemeinde einführen durfte. Nachdem im Juli 2020 Pfarrer Manfred Greinke die Pfarrei verlassen hat, um in die Passauer Gegend zu ziehen, war die Pfarrei vakant und wurde von Pfarrerin Sonja von Aschen mit großem Engagement geführt. Von Aschen wird auch weiterhin hier sein, um auszuhelfen, da Gleußner seit dem 1. September für die nächsten drei Jahre eine 50-prozentige Stelle hat. Dekan Blechschmidt betonte ausdrücklich, dass die Pfarrstelle Fischbach-Eyrichshof auch im neuen Landesstellenplan als ganze Stelle bleiben werde.

Lena Gleußner ist in der Gegend keine Unbekannte. Geboren und aufgewachsen in Ditterswind, verschlug es sie nach ihrem Theologiestudium in Erlangen nach Niederfüllbach im Landkreis Coburg und von dort in die Nähe von Baunach im Landkreis Bamberg. Aus der Heimat für die Heimat – so könnte man wohl sagen. Nach dem Gottesdienst gab es im Schlosshof noch die Gelegenheit für nette Gespräche, während für das leibliche Wohl durch den Kirchenvorstand gesorgt war.