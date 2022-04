Die für Freitag, 8. April, geplante Hauptversammlung der Senioren-Union Haßberge in der FC-Gaststätte in Haßfurt fällt aus. Geplant waren die Wahl und ein Vortrag über die Geriatrie, doch der Referent meldete wegen der hohen Inzidenzzahlen Bedenken an. Die Veranstaltung wird verschoben. gg