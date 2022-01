Die Bewohner der Stadt Seßlach und der umliegenden Gemeinden finden bei Notfällen nun noch schnellere Hilfe. In Seßlach wurde ein Rettungswagen stationiert.

Pünktlich am 1. Januar 2022 ging der Rettungswagen am Stellplatz auf dem Gelände der Diakonie (Am weißen Weg 5) in Seßlach in Betrieb. Der Rettungswagen ist hier an 365 Tagen jeweils von 8 bis 20 Uhr im Einsatz. Vorübergehend ist das Fahrzeug in einem Gebäude der Wefa untergebracht. Im Laufe des nächsten Jahres soll auf dem Gelände der Diakonie ein Neubau mit Aufenthaltsraum, Lager und Desinfektionsmöglichkeit samt Garage für den Rettungswagen errichtet werden, berichtet Rettungsdienstleiter Volker Drexler-Löffler.

Das Fahrzeug sorge dafür, dass die Hilfsfrist besser eingehalten werden und so bei einem Notfall schnellstmögliche medizinische Hilfe gewährleistet werden könne. Das gelte für den südlichen Landkreis Coburg und den nordwestlichen Landkreis Haßberge.

Rettungssanitäter Johannes Pecht wartete am ersten Tag des Jahres zusammen mit seinem Bruder auf den ersten Einsatz. Insgesamt wird der Rettungswagen von fünf hauptamtlichen Kräften besetzt, die von ehrenamtlichen Kollegen unterstützt werden.

Der Stationierung des Rettungswagens war ein durch den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) erlassener Ausschreibungsprozess vorangegangen, bei dem sich das Bayerische Rote Kreuz als Leistungserbringer durchsetzen konnte.

Dass sich die Bevölkerung auf das BRK verlassen kann, zeige, dass mittlerweile neben dem Stellplatz Seßlach auch die Rettungswachen Bad Rodach, Coburg-Süd in Schorkendorf und Coburg-Nord in der Sally-Ehrlich-Straße vom BRK betrieben würden. „Die Bevölkerung kann sich auf die hohe fachliche Kompetenz und Einsatzbereitschaft verlassen“, betont Drexler-Löffler.

Dies sei nicht zuletzt auch in der Corona-Pandemie unter Beweis beim Transport von Covid-Infizierten und -Erkrankten gestellt worden. des