Vor kurzem konnte Anett Schneider, Mitarbeiterin in der Stadtverwaltung Haßfurt , ihr 25. Dienstjubiläum feiern. Nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in Merseburg, Sachsen-Anhalt, wechselte sie im Jahr 2000 zur Stadt Haßfurt , wo sie seitdem im Einwohnermeldewesen, zuerst im Verwaltungsgebäude in der Oberen Hauptstraße und seit 2004 im Bürgerbüro im Alten Rathaus am Marktplatz, tätig ist. Zum Dienstjubiläum gratulierten neben Erstem Bürgermeister Günther Werner auch der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes, Rainer Mühlfeld, und Brigitte Thamm vom Personalrat. red